Бой Майка Тайсона со звездой YouTube перенесен: известна причина

Бой бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона и известного блоггера Джейка Пола пришлось перенести.

Как сообщает Boxing Scene, поединок не состоится в запланированную дату из-за ухудшения состояния здоровья "Железного Майка".

Несколько дней назад 57-летнему американцу стало плохо во время перелета из Майами в Лос-Анджелес. У легенды мирового бокса начались тошнота и головокружение. Выяснилось, что у Тайсона обострилась язва, его госпитализировали.

Вскоре Майка выписали из больницы. Он уверял, что хорошо себя чувствует, но организаторы поединка решили не рисковать здоровьем легенды и отложить бой. Новую дату возвращения Тайсона на ринг должны объявить на следующей неделе.

"Мое тело в целом находится в лучшей форме с 90-х годов. Скоро я вернусь к полноценному графику тренировок. Я ценю ваше терпение и жду возможности продемонстрировать незабываемое выступление позже в этом году", – заявил Тайсон.

Поединок между Тайсоном и Полом был запланирован на 20 июля на арене AT&T Stadium в городе Арлингтон, штат Техас (США). Бой будет транслироваться на сервисе Netflix.

Майк Тайсон – Джейк Пол: послужной список боксеров

Последний профессиональный поединок "Железный Майк" провел в 2005 году, когда проиграл техническим нокаутом ирландцу Кевину Макбрайду. В послужном списке Тайсона 58 боев: 50 побед (44 – нокаутом), 6 поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися.

В ноябре 2020 года Тайсон провел выставочный бой с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Поединок завершился вничью, хотя по статистике преимущество было на стороне "Железного Майка".

Джейк Пол дебютировал в боксе в январе 2020 года, когда победил другого блоггера Али Эсона Гиба. Затем его жертвами стали бывший игрок НБА Нейт Робинсон, экс-чемпион Bellator Бен Аскрен, а также экс-чемпион UFC Тайрон Вудли, которого Джейк одолел дважды.

В октябре 2022 года Джейк одержал победу над бывшим чемпионом UFC Андерсоном Силвой, а в феврале 2023 года потерпел единственное поражение в своей боксерской карьере от Томми Фьюри, младшего сводного брата обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

На счету 27-летнего блоггера 9 побед (6 – нокаутом) и одно поражение. В предыдущем бою Пол в начале марта 2024-го в первом раунде нокаутировал профессионального американского боксера Райана Бурленда.

Читайте также:

Стала известна дата реванша между Усиком и Фьюри: когда состоится супербой

IBF определила статус боя между Хрговичем и Дюбуа – сохранил ли Усик звание абсолютного чемпиона мира

Известный украинский боксер узнал дату следующего боя и имя соперника