Бой между украинцами отменен: Сиренко получил нового соперника в андеркарде реванша Усик – Дюбуа

Сиренко – Дакрес

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Бой между украинскими боксерами супертяжелого веса Андреем Новицким и Владиславом Сиренко, который планировали провести в андеркарде реванша Усик – Дюбуа, отменен.

Об этом сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions.

Причина, по которой Новицкий снялся с поединка, пока неизвестна. Андрея в бою против Сиренко заменит британец Соломон Дакрес.

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В послужном списке Новицкого 15 побед (11 – нокаутом) в 15 поединках. Он владеет поясом WBC International в супертяжелом весе. Сиренко выиграл все свои 22 боя (19 – нокаутом).

Ранее сообщалось, что в андеркарде реванша между Усиком и Дюбуа будет биться еще один непобедимый украинский боксер Даниэль Лапин.

Вечер бокса, главным событием которого станет бой Усик – Дюбуа, состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте – пояса WBC, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Усик, а также титул по версии IBF, который сейчас держит Дюбуа.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Также мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш.