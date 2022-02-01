Бой между Усиком и Фьюри наиболее ожидаемый среди болельщиков в 2022 году — The Ring

Бой между Усиком и Фьюри наиболее ожидаемый среди болельщиков в 2022 году — The Ring

Но перед этим им, вероятно, придется защитить свои титулы.

Поединок между чемпионом мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в суперхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем пояса по версии WBC Тайсоном Фьюри является наиболее ожидаемым событием в мире бокса.

Об этом сообщает авторитетное издание The Ring.

Кроме того, также в списке:

Бой чемпионов в полусреднем весе Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса;

Возможен поединок лучшего боксера, независимо от весовой категории Сауля Альвареса против российского чемпиона Артура Бетербиева;

Бой легковесов Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии.

THE RING TURNS MATCHMAKER! C'mon we're not asking for much! Ваш последний вопрос, который exploring best fights be made in 17 divisions, is available NOW at The Ring Shop: https://t.co/qsa8JGkICq #boxing pic.twitter.com/OMTYPsOxGY — Bible of Boxing (@ringmagazine) January 31, 2022

Отметим, что свой следующий бой Фьюри должен провести против Уайта. Впрочем, стороны Фьюри и Уайта никак не могут прийти к согласию относительно организации боя.

Фьюри защитил свой титул WBC в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде. В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. В следующем бою Тайсон должен сразиться с Диллианом Уайтом, но обязательный претендент находится в судебном споре с санкционирующим органом из-за разделения гонорара за поединок.

Относительно Усика и Джошуа, то украинец в ночь на 26 сентября победил Энтони единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого сразу появились разговоры о бое-реванше. Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируется на апрель 2022 года.

Впрочем, Джошуа может отказаться от реванша с украинским чемпионом из-за отступных. Эй Джею предлагают 15 млн фунтов, чтобы он отказался от немедленного реванша с Усиком. В то же время, сам Джошуа заявил, что еще не собирается давать согласия на отказ от боя с Усиком.