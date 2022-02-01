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Бой между Усиком и Фьюри наиболее ожидаемый среди болельщиков в 2022 году — The Ring

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Бой между Усиком и Фьюри наиболее ожидаемый среди болельщиков в 2022 году — The Ring

Коллаж twitter.com/BoxingExposure_

Но перед этим им, вероятно, придется защитить свои титулы.

Поединок между чемпионом мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в суперхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем пояса по версии WBC Тайсоном Фьюри является наиболее ожидаемым событием в мире бокса.

Об этом сообщает авторитетное издание The Ring.

Кроме того, также в списке:

  • Бой чемпионов в полусреднем весе Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса;
  • Возможен поединок лучшего боксера, независимо от весовой категории Сауля Альвареса против российского чемпиона Артура Бетербиева;
  • Бой легковесов Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии.

Отметим, что свой следующий бой Фьюри должен провести против Уайта. Впрочем, стороны Фьюри и Уайта никак не могут прийти к согласию относительно организации боя.

  • Фьюри защитил свой титул WBC в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде. В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. В следующем бою Тайсон должен сразиться с Диллианом Уайтом, но обязательный претендент находится в судебном споре с санкционирующим органом из-за разделения гонорара за поединок.

Относительно Усика и Джошуа, то украинец в ночь на 26 сентября победил Энтони единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого сразу появились разговоры о бое-реванше. Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируется на апрель 2022 года.

Впрочем, Джошуа может отказаться от реванша с украинским чемпионом из-за отступных. Эй Джею предлагают 15 млн фунтов, чтобы он отказался от немедленного реванша с Усиком. В то же время, сам Джошуа заявил, что еще не собирается давать согласия на отказ от боя с Усиком.

  • В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.
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