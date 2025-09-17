Бой непобедимого друга Усика отменен: какая причина

Даниель Лапин / © Associated Press

Бой обладателя титулов WBA Continental, WBO International и IBF Intercontinental в полутяжелом весе Даниеля Лапина (12-0, 4 КО) против Троя Джонса (13-1, 6 КО) отменен.

28-летний украинский боксер был вынужден сняться с поединка против британца из-за травмы, сообщает Ready to Fight.

Поединок должен был состояться 1 ноября в Манчестере в андеркарде вечера бокса Джошуа Буатси – Зак Паркер.

В бою с Джонсом украинца заменит 34-летний британец Лиам Кэмерон (23-7-1, 10 КО).

Отметим, что Лапин последний раз выходил в ринг в июле этого года, когда в андеркарде реванша между своим близким другом Александром Усиком и Даниелем Дюбуа раздельным решением судей победил британца Льюиса Эдмондсона.

Ранее сообщалось, что Усик потерял лидерство в рейтинге лучших боксеров вне весовой категории The Ring.

