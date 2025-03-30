Бой непобедимого украинского боксера-чемпиона отменен: он сообщил причину

Даниель Лапин / © instagram.com/daniel.lapin

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Бой чемпиона IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэля Лапина со словацким боксером Робертом Рачем отменен.

27-летний украинский боксер на своей странице в Instagram сообщил, что запланированный на 12 апреля поединок не состоится из-за его травмы.

"Из-за травмы мой бой 12 апреля не состоится. Мы с командой сделали все возможное, но здоровье всегда в приоритете. Это тяжелое решение, но правильное. Сейчас главное – быстрое восстановление. Скоро вернусь еще сильнее. Спасибо всем за поддержку", – написал Лапин.

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Свой предыдущий бой Лапин провел в андеркарде реванша Усик – Фьюри, где единогласным решением судей одолел француза Дилана Колина.

Даниэль остается непобежденным на профессиональном ринге. В его послужном списке 11 побед (4 – нокаутом) в 11 поединках.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик заинтриговал постом о возможном ММА-бое с популярным видеоблогером Джейком Полом.