Бой потенциального соперника Усика назвали лучшим поединком года по версии The Ring

Схватка в Лас-Вегасе запомнилась четырьмя нокдаунами и агрессивным нокаутом в конце боя.

Третий поединок между чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американцем Деонтеем Вайлдером (42-1-1, 41 КО) назван лучшим боем года по версии авторитетного журнала The Ring.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 10 октября, на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада). На кону стоял чемпионский титул WBC, которым владел Фьюри.

В 3-м раунде Фьюри отправил Уайлдера в нокдаун. А в 4-м раунде уже Деонтей точно попал в соперника, и Тайсон дважды лежал на помосте ринга. Британца спас гонг. Дальше доминировал Фьюри. В десятом раунде Тайсон правым боковым свалил Уайлдера на канвас, а уже в следующей трехминутке нокаутировал американца. Таким образом, "Цыганский король" сохранил титул WBC в тяжелом весе.

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