Деонтей Уайлдер / © Associated Press

Реклама

Бой между экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и действующим чемпионом Zuffa в крузервейте Джеем Опетаей сорвался.

Это подтвердил сам австралийский боксер, опубликовав пост в Instagram.

Реклама

В то же время, Опетая не раскрыл причину, почему решил сняться с поединка против американца.

Реклама

"Прошу прощения у всех, особенно у Деонтея Уайлдера и его команды, за то, что вынужден сняться с боя. Как боец бойцу — я понимаю, что это такое, и это действительно обидно... Я всегда гордился тем, что готов биться с кем угодно и где угодно.

Так что слышать будто я отказался от боя только потому, что какие-то "диванные воины" говорят, будто у соперника мощный правый удар — это, черт возьми, совсем не соответствует действительности. Но, как бы там ни было... Имеем то, что имеем.

Цель не изменилась — она остается такой же, как я и говорил всегда: стать абсолютным чемпионом. Все говорили, что у меня ничего не получится, когда я подписал контракт с Zuffa Boxing. Обстоятельства постоянно против нас, у меня неоднократно отбирали титулы... Но вы еще увидите. Я иду, чтобы испортить им праздник", — написал Опетая, добавив к публикации свою фотографию с Уайлдером, а также фото Александра Усика и Дэвида Бенавидеса.

Бой между Уайлдером и Опетаей должен был состояться 11 декабря на арене "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс) в андеркарде долгожданного поединка британских супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Реклама

Команда Джея заявила, что он снялся с боя против "Бронзового бомбардировщика" из-за травмы, однако журналист и инсайдер Дэн Рафаэль сообщал, что это произошло из-за финансовых вопросов.

Кто заменит Опетаю в поединке с Уайлдером, пока неизвестно. Деонтею ищут нового соперника. Готовность биться с "Бронзовым бомбардировщиком" уже выявил британец Дерек Чисора, тогда как американец Джаррелл Миллер заявил, что с ним контактировали по поводу возможного боя с соотечественником.

Ранее чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом тяжелом весе Бенавидес выразил желание в мае 2027 года провести бой с Опетаей, который и сам вызвал его на поединок. После этого американец в сентябре настроен сойтись в ринге с Усиком, который подтвердил намерения вернуться в крузервейт.

"Нет. Пусть Усик занимается своими делами. Говорили, что он будет драться за титул IBF. Но прежде чем дойти до Усика... Знаете, я человек слова. Я хочу провести бой с Джеем Опетаей.

Реклама

Я дал ему свое слово, что мы встретимся в ринге на Синко де Майо. Я хочу биться с ним именно в этот день, а тем временем пусть Усик завоюет титул IBF. А уже после того, как я одержу победу над Опетаей, мы сможем организовать бой в сентябре", — сказал Бенавидес.

Следующий поединок Бенавидес проведет 5 декабря против поляка Михала Цеслака. На кону будут стоять три чемпионских пояса первого тяжелого веса: американец владеет титулами WBA и WBO, а Цеслак — поясом WBC. Пояс IBF пока вакантный.

Отметим, что Усик уже становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, когда в 2018 году победил россиянина Мурата Гассиева. Далее украинец защитил это звание, нокаутировав британца Тони Белью, а затем перешел в супертяжелый вес, где дважды стал абсолютным чемпионом мира.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В конце июня Усик отказался от всех своих чемпионских поясов и лишился звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Ранее сообщалось, что Усик планирует провести следующий бой против Уайлдера. Однако переговоры касательно поединка между украинцем и американцем сорвались из-за финансовых требований сторон, которые так и не смогли договориться.

Новости партнеров

Новости партнеров