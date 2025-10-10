Бой украинца за титул IBO International – смотрите эксклюзивно на Киевстар ТВ

Смотрите титульный бой Виктора Постола эксклюзивно на Киевстар ТВ

11 октября в столичном "Дворце спорта" состоится Благотворительный международный турнир от Spartabox Faniian Promotions, который обещает стать одним из главных спортивных событий осени. Эксклюзивную прямую трансляцию вечера бокса можно будет посмотреть только на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

В главном бою вечера, который начнется в 19:10, сойдутся настоящие мастера ринга: чемпион мира WBC 2015-2016 годов Виктор Постол (32-5, 12 КО) и испанец Алехандро Моя (22-2, 12 КО). На кону – титул IBO International в первом полусреднем весе, так что болельщиков ожидает зрелищное противостояние двух опытных спортсменов мирового уровня.

Кроме главного боя, зрителей ждет уникальное событие для украинского спорта – первая в Украине официальная боксерская дуэль ветеранов боевых действий на креслах колесных, которая состоится в рамках Украинской лиги бокса ветеранов. Это не только спортивное зрелище, но и важное благотворительное мероприятие, призванное поддержать тех, кто защищал Украину.

Также зрителей будут ждать другие рейтинговые поединки профессиональных боксеров и ведущих боксеров любителей, среди которых: Ярослав Харцыз, Александр Ивков, Станислав Скороход, Дмитрий Попов, Сергей Герасименко и другие.

Прямая трансляция вечера бокса будет доступна эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ в специальном плейлисте " Киевстар ТВ Бокс ". Зрители смогут насладиться лучшими моментами поединков в хорошем качестве и с профессиональным комментированием.