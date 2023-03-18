Бой Усик – Фьюри оказался под угрозой срыва: команда украинца выдвинула британцу ультиматум

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между чемпионом по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри может не состояться.

Об этом сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас. По его словам, команда Усика настаивает на проведении поединка 29 апреля.

Если же Фьюри откажется выходить в ринг против Александра, то украинец готов сосредоточиться на поединке с обязательным претендентом по линии WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

"Если этот поединок состоится, то только 29 апреля. Иначе он будет отменен, и мы организуем бой с обязательным претендентом. Кое-что изменилось. Top Rank вовлечены в это чуть больше, но не намного. Они все еще относятся к Усику как к предыдущим соперникам Фьюри – Дереку Чисоре или Диллиану Уайту, они ведут себя так, будто это обычный поединок Фьюри в Великобритании, и все должно быть по его правилам.

Сейчас мы хотим немного подождать, поскольку собираемся нанять хорошо разбирающегося в британских законах адвоката. Мы – аутсайдеры, но не можем соглашаться на все, что они нам забрасывают", – сказал Климас в интервью SNAC.

Поединок между Усиком и Фьюри запланирован на 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Ранее Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за титульный бой по схеме 70% на 30% в пользу британца. В то же время, Александр выдвинул одно условие – "Цыганский король" должен пожертвовать миллион фунтов для Украины.

Позже Фьюри поставил Усику новое условие для проведения титульного боя – отсутствие опции реванша в контракте на поединок, на что украинец мощно ответил.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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