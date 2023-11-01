Бой Усика и Фьюри перенесен: когда состоится долгожданный поединок за "абсолюта" – СМИ

Из-за травмы британца его объединительный бой с украинцем отложили на несколько месяцев.

Поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри решили перенести.

Как сообщает известный журналист Майк Коппинджер со ссылкой на источники ESPN, бой украинца против британца за звание абсолютного чемпиона мира состоится в феврале следующего года.

Ожидалось, что Усик и Фьюри сойдутся в ринге 23 декабря этого года, однако недавний поединок "Цыганского короля" против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну не прошел для него без последствий. Сообщается, что Фьюри получил в этом бою два рассечения.

Место проведения битвы за "абсолюта" не изменилось. В феврале 2024 года поединок Усик – Фьюри собираются организовать в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Именно здесь Фьюри в ночь на 29 октября одержал победу над Нганну. В третьем раунде британец побывал в нокдауне, но сумел подняться и в итоге одолел представителя смешанных единоборств раздельным решением судей.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Напомним, Усик и Фьюри устроили дуэль взглядов в ринге после поединка "Цыганского короля" против Нганну.

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