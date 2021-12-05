Бой Усика и Фьюри за абсолютное чемпионство: промоутер назвал дату и место потенциального поединка

Бой Усика и Фьюри за абсолютное чемпионство: промоутер назвал дату и место потенциального поединка

Для организации этой дуэли нужно, чтобы Джошуа отказался от реванша с украинцем.

Сопромоутер обладателя титула WBC Тайсона Фьюри Боб Арум рассказал, что сейчас работает над тем, чтобы устроить своему клиенту объединительный поединок с чемпионом по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком.

По словам Арума, бой между Усиком и Фьюри может состояться в марте 2021 года в Саудовской Аравии. Все, что для этого нужно, убедить Энтони Джошуа подождать с реваншем против украинского чемпиона.

"Мы пытаемся договориться, чтобы Джошуа отошел в сторону, чтобы Тайсон мог сразиться с Усиком за все четыре пояса. Мы говорим о проведении боя в Саудовской Аравии, которая хочет организовать его в марте. Надеюсь, все сложится", - рассказал Арум в интервью YouTube-каналу The Rich Eisen Show.

Если Джошуа откажется идти на уступки и захочет провести немедленный реванш с Усиком, то Фьюри, скорее всего, встретится в Манчестере со своим соотечественником Диллианом Уайтом.

"Мы проведем этот бой, как своего рода возвращение Тайсона домой", - сказал Арум.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк озвучил условие, которое может побудить Джошуа отступить от своего реванша с украинцем.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге.

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