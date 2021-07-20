Бой Усика против Джошуа подтвержден официально: дата и место чемпионского поединка

Боксеры встретятся 25 сентября в Лондоне.
Промоутерская компания MatchroomBoxing официально объявила о поединке между украинцем Александром Усиком и обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.
Поединок состоится 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма".
Olympic Gold vs Olympic Gold— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) July 20, 2021
Unified World Heavyweight Champ vs Undisputed Cruiserweight Champ
The Best vs The Best #JoshuaUsyk pic.twitter.com/S1cxM2TWO1
Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером. Позже WBO анонсировала титульный поединок между Джошуа и Усиком.
- Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.
- На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик кардинально сменил имидж. Украинский боксер побрился налысо, вызвав бурную реакцию у фанатов.