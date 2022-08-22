Бой за "абсолюта" ближе, чем ожидалось: СМИ назвали дату и место проведения боя между Усиком и Фьюри

Стали известны вероятные даты и место проведения объединительного поединка в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри может состояться в конце 2022 года.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что поединок за "абсолюта" может состояться в канун финала Чемпионата мира по футболу – 17 декабря. Местом проведения этого боя СМИ называют Саудовскую Аравию. Стороны уже приступили к обсуждению чемпионского боя в супертяжелом весе. Ожидается, что у нового мегабоя в Саудовской Аравии будет еще больший призовой фонд, чем поединок между Усиком и Джошуа 20 августа, когда каждый из боксеров заработал примерно по 40 млн долларов. Общий гонорарный фонд составляет 125 миллионов фунтов.

Принц Мохаммед Абдулазиз, министр спорта Саудовской Аравии, подтвердил: Мы очень заинтересованы в битве за абсолютный титул в супертяжелом весе. Мы собираемся провести это сражение в городе Эр-Рияд.

Отметим, что Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, которые в Лондоне отобрал у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. В ночь на 24 апреля "Цыганский король" нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта, после чего объявил о завершении карьеры;

своего соотечественника Диллиана Уайта, после чего объявил о завершении карьеры; Финал ЧМ-2022 по футболу 18 декабря.

Добавим, что WBC дал Фьюри время до пятницы, 26 августа, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным.

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