Бой за "абсолюта" под угрозой: на титул соперника Усика назначили обязательных претендентов

WBC санкционировала поединок между американскими боксерами Энди Руисом и Деонтеем Уайлдером.

Об этом пишет Boxing News 24.

Победитель боя между Руисом и Уайлдером станет следующим обязательным претендентом на титул WBC в хевивейте, которым владеет Тайсон Фьюри.

Эта новость может огорчить обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика, ожидающего поединка за асболютного чемпиона хевивейта, ведь из-за встречи Фьюри с претендентом по линии WBC мегабой могут отложить.

Ранее Усик заявил, что не хочет сразиться ни с кем другим, кроме Фьюри, а также прокомментировал предстоящий поединок "Цыганского короля" с Дереком Чисорой, который состоится 3 декабря 2022 года.

В своем последнем бою Руис победил Луиса Ортиса единогласным решением судей. При этом Энди трижды отправил соперника в нокдаун. После поединка Руис вызвал на глазной бой Деонтея Уайлдера.

Руис победил Луиса Ортиса единогласным решением судей. При этом Энди трижды отправил соперника в нокдаун. После поединка Руис вызвал на глазной бой Деонтея Уайлдера. Уайлдер в октябре победил финского боксера Роберта Гелениуса нокаутом в первом раунде. После боя Деонтей бросил вызов Усику.