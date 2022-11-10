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Бой за "абсолюта" под угрозой: на титул соперника Усика назначили обязательных претендентов

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
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Бой за "абсолюта" под угрозой: на титул соперника Усика назначили обязательных претендентов

Уайлдер и Руис определят официального претендента на чемпионский титул WBC, которым владеет Фьюри.

WBC санкционировала поединок между американскими боксерами Энди Руисом и Деонтеем Уайлдером.

Об этом пишет Boxing News 24.

Победитель боя между Руисом и Уайлдером станет следующим обязательным претендентом на титул WBC в хевивейте, которым владеет Тайсон Фьюри.

Эта новость может огорчить обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика, ожидающего поединка за асболютного чемпиона хевивейта, ведь из-за встречи Фьюри с претендентом по линии WBC мегабой могут отложить.

Ранее Усик заявил, что не хочет сразиться ни с кем другим, кроме Фьюри, а также прокомментировал предстоящий поединок "Цыганского короля" с Дереком Чисорой, который состоится 3 декабря 2022 года.

  • В своем последнем бою Руис победил Луиса Ортиса единогласным решением судей. При этом Энди трижды отправил соперника в нокдаун. После поединка Руис вызвал на глазной бой Деонтея Уайлдера.
  • Уайлдер в октябре победил финского боксера Роберта Гелениуса нокаутом в первом раунде. После боя Деонтей бросил вызов Усику.

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Дата публикации
Просмотры
270
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