Бой за "абсолюта", возвращение в крузервейт или пенсия: Усик озвучил планы после победы над Фьюри

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик после победы в реванше над Тайсоном Фьюри рассказал о своих дальнейших планах.

37-летний украинский боксер сообщил, что прямо сейчас хочет отдохнуть и увидеть свою младшую дочь.

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– Какой твой следующий шаг? Кто-то говорил о пенсии, ты говорил о крузервейте. Что ты дальше будешь делать?

– Послушайте. Мой следующий шаг – я хочу отдохнуть, потому что сегодня моя жена прислала мне видео, где моя младшая дочь Мария говорит: "Папи, папи" (обращаясь к Усику – прим.). 10,5 месяцев (дочери – прим.).

Я видел свою младшую дочь 2 месяца. Максимум 2 месяца, возможно, даже полтора, – сказал Усик.

На вопрос о возможном бое с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира или третий поединок с Фьюри украинец не дал четкого ответа.

"Сейчас я хочу вернуться домой, отдохнуть, выключить телефон. Закрыться в своем доме, сесть вот так и смотреть на небо, как растет дерево. Сейчас я хочу отдохнуть и не думать о боксе, Дюбуа, Фьюри. Просто отдохнуть. Просто поиграть со своими детьми", – признался Усик.

В то же время Александр заявил, что пока не намерен завершать карьеру, ведь еще не потерял желания тренироваться и выходить в ринг.

"Да, у меня еще есть жажда боксировать и еще тренироваться, радовать свою команду, своих близких", – сказал Усик.

Видео пресс-конференции Усика после боя-реванша с Фьюри

В ночь на 22 декабря Усик победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

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Теперь в послужном списке Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. Семь из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Напомним, благодаря победе над Фьюри в первом поединке, который состоялся в ночь на 19 мая 2024 года, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке, сосредоточив в своих руках все четыре главных боксерских пояса – WBO, WBA, IBF. и WBC.

Однако потом Александру пришлось отказаться от титула IBF, а следовательно потерять звание "абсолюта". Теперь поясом IBF владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

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