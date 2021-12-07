Бой за престиж: "Шахтер" назвал стартовый состав на последний еврокубковый матч сезона

Бой за престиж: "Шахтер" назвал стартовый состав на последний еврокубковый матч сезона

"Горняки" прощаются с еврокубками поединком против команды Юрия Вернидуба.

Донецкий "Шахтер" и тираспольский "Шериф" объявили стартовые составы на матч заключительного, 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22, который состоится сегодня, 7 декабря, на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Бондаренко, Судаков, Марлос, Соломон, Фернандо

Запасные: Шевченко, Трубин, Витао, Майкон, Мораес, Тете, Мудрик, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Сикан, Коноплянка

"Шериф": Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Тилль, Коловос, Аддо, Траоре, Бруно, Янсане

Запасные: Челядник, Пащенко, Раделич, Белоусов, Кастаньеда, Джульен, Кожокар, Николов, Кожокару

Матч "Шахтер" - "Шериф" начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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