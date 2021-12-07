Бой за престиж: "Шахтер" назвал стартовый состав на последний еврокубковый матч сезона

"Горняки" прощаются с еврокубками поединком против команды Юрия Вернидуба.
Донецкий "Шахтер" и тираспольский "Шериф" объявили стартовые составы на матч заключительного, 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22, который состоится сегодня, 7 декабря, на НСК "Олимпийский" в Киеве.
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"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Бондаренко, Судаков, Марлос, Соломон, Фернандо
Запасные: Шевченко, Трубин, Витао, Майкон, Мораес, Тете, Мудрик, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Сикан, Коноплянка
"Шериф": Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Тилль, Коловос, Аддо, Траоре, Бруно, Янсане
Запасные: Челядник, Пащенко, Раделич, Белоусов, Кастаньеда, Джульен, Кожокар, Николов, Кожокару
Матч "Шахтер" - "Шериф" начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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- Для "Шахтера" этот матч с турнирной точки зрения уже ничего не решает, ведь они точно останутся на последней, четвертой позиции квартета и, как следствие, без еврокубковой весны. Сейчас в активе донетчан только одно набранное очко. Матч против "Шерифа" – последняя возможность одержать первую победу в группе;
- "Шериф" имеет в своем активе шесть баллов и уже точно завершит группу на третьей позиции, позволяющей продолжить борьбу в Лиге Европы;
- В Тирасполе "Шериф" сенсационно разобрался с "Шахтером" (2:0);
- В параллельном противостоянии группы мадридский "Реал" примет миланский "Интер". Обе команды уже квалифицировались в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы.