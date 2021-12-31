Бойца ММА депортировали из России, на родине ему грозит до 15 лет тюрьмы

Бойца ММА депортировали из России, на родине ему грозит до 15 лет тюрьмы

Спортсмен обвиняется в разжигании национальной и религиозной розни.

Бойца смешанных единоборств Чоршанбея депортировали из России в Таджикинстан и задержала местная полиция сразу после прилета в Душанбе.

Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Спортсмена обвиняют по двум статьям УК Таджикистана – нарушение национальной, расовой, местной или религиозной розни, а также публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя.

При тягостных обстоятельствах спортсмену может грозить до 15 лет тюрьмы.

Черншанбиев был задержан в Москве за скорую езду без прав. Боец записал видео, на котором видно, что он превышает скорость, и разместил ролик в соцсетях. Позже выяснилось, что у Черншанбиева нет прав российского образца. Он был депортирован из России по решению Останкинского суда Москвы, признавшего его виновным в нарушении миграционного законодательства.

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