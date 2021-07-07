Бойкот сборной Украины Чемпионата мира по пляжному футболу в Москве: УАФ отреагировала на скандал

Бойкот сборной Украины Чемпионата мира по пляжному футболу в Москве: УАФ отреагировала на скандал

Официальное заявление организации.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отреагировала на запрет сборной Украины по пляжному футболу выступить на Чемпионате мира в Москве.

"Украинская ассоциация футбола поддерживает решение Исполкома Ассоциации пляжного футбола Украины об отказе от участия национальной сборной по пляжному футболу в чемпионате мира, который состоится в Москве с 19 по 29 августа.

Такая позиция наших коллег из АПФУ является абсолютно обоснованной и закономерной, учитывая рекомендации Министерства иностранных дел Украины и Министерства молодежи и спорта Украины", - говорится в заявлении УАФ в Instagram.

Подчеркивается, что решение о бойкоте мирового форума в столице России связано именно с плохой эпидемиологической обстановкой в Москве.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21 по 29 августа.

На турнире должны выступить 16 команд, жеребьевка финальной стадии запланирована на 8 июля в швейцарском Цюрихе.

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