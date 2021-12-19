"Боже мой, ты прекрасна": звездная украинская легкоатлетка ошеломила сексуальной фигурой в бикини

"Боже мой, ты прекрасна": звездная украинская легкоатлетка ошеломила сексуальной фигурой в бикини

Марина Бех-Романчук поделилась очень жарким кадром.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, ранее поразившая поклонников роскошным бюстом, порадовала новым горячим фото с отдыха.

26-летняя прыгунья в длину выложила в Instagram фотографию в купальнике у озера.

"Между тем, пока на улице серо и нет снега хочется немного ярких красок", - написала Марина под фото.

instagram.com/marynabekh

Подписчики в комментариях засыпали спортсменку комплиментами, не оставив без внимания ее шикарную фигуру и аппетитные ягодицы: "Непревзойденная", "Красивая! Твое тело - искусство", "Ягодицы - бомба", "Боже мой, ты прекрасна", - восхищаются фанаты.

Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины.

Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.

На Олимпиаде в Токио Марина стала 5-й.

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