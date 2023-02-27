Брат Тайсона Фьюри побывал в нокдауне, но нанес известному блоггеру первое поражение в карьере (видео)

Томми Фьюри победил звезду YouTube Джейка Пола.
Томми Фьюри, младший сводный брат обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, одержал победу в боксерском поединке над популярным американским блоггером Джейком Полом.
Бой стал главным событием вечера бокса в Саудовской Аравии. Соперники выдали довольно равный поединок, который не был слишком зрелищным.
Британец и американец каждый раз после своих атак пытались клинчевать, чтобы не подвергаться опасности. Оба за это получили предупреждение от рефери: Пол в пятом, а Фьюри в шестом раунде.
Самым интересным стал восьмой раунд, в котором Джейк неожиданно выбросил удар навстречу и отправил соперника в нокдаун. Британец потерял равновесие и упал, но быстро встал и продолжил бой.
DOWN GOES FURY #PaulFury-- Top Rank Boxing ( @ trboxing ) February 26, 2023
@MostVPromotions pic.twitter.com/WuZTFv5kLJ
По итогам 8 раундов Томми победил раздельным решением судей: 74:75, 76:73, 76:73.
Обзор боя
Для Пола это поражение стало первым в его боксерской карьере. Также в его активе 6 побед (4 – нокаутом). В предыдущем бою он одержал победу над бывшим чемпионом UFC в среднем весе бразильцем Андерсоном Силвой.
Фьюри остается непобедимым на боксерском ринге, выиграв все свои девять боев (4 – нокаутом).
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