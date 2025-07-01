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Брат Тайсона Фьюри сделал решительный прогноз на реванш Усик – Дюбуа
Хьюи Фьюри не сомневается в победе украинца над британцем.
Хьюи Фьюри, боксер супертяжелого веса и двоюродный брат экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри, поделился мыслями о грядущем объединительном бое между чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.
Британский боксер убежден, что его соотечественник ничего не сможет противопоставить украинцу и потерпит поражение.
"Я не думаю, что Дюбуа может что-то изменить. Мне кажется, что Усик уже его раскусил, и все повторится снова.
Шансы Дюбуа? Если он начнет с места в карьер, то просто быстрее пострадает. Думаю, это будет легкий вечер для Усика.
Может ли Усик освободить титулы после победы? Да, несомненно. Я не вижу смысла для него постоянно побеждать одних и тех же соперников. Честно говоря, даже не знаю, какой у него может быть следующий шаг", – сказал Хьюи в комментарии Seconds Out.
Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.
В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.
В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.
Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.
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