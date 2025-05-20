"Брайтон" вырвал волевую победу над "Ливерпулем" в зрелищном матче АПЛ (видео)

"Брайтон" – "Ливерпуль" / © Associated Press

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"Брайтон" одержал волевую победу над "Ливерпулем" в домашнем матче 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Амекс" в Брайтоне завершился со счетом 3:2 .

Мерсисайдцы открыли счет на 9-й минуте встречи усилиями Харви Эллиотта.

На 32-й минуте хозяева поля отыгрались – отличился Ясин Аяри.

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В компенсированное к первому тайму время Доминик Собослай снова вывел "красных" вперед и на перерыв гости отправились в роли лидера.

Однако во втором тайме "чайки" сумели оформить камбэк. На 69-й минуте вышедший на замену Каору Митома сравнял счет.

А на 85-й минуте Джек Хиншелвуд принес "Брайтону" победу.

Отметим, что этот матч стал юбилейным, 400-м для звездного египетского нападающего Мохамеда Салаха за "Ливерпуль". Также он провел свой 300-й поединок в АПЛ за карьеру.

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Обзор матча "Брайтон" – "Ливерпуль"

"Ливерпуль" (83 очка) ранее досрочно стал чемпионом Англии, поэтому для подопечных Арне Слота результат в этом матче не имел никакого турнирного значения.

"Брайтон" (58 баллов) находится на восьмой позиции, но потерял шансы пробиться в еврокубки на следующий сезон.

В заключительном туре АПЛ мерсисайдский клуб примет "Кристал Пэлас", а подопечные Фабиана Хюрцелера на выезде встретятся с "Тоттенхэмом". Матчи состоятся 25 мая.