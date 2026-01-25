- Дата публикации
Бразилец из "Шахтера" может стать игроком сборной Украины – СМИ
Педриньо близок к получению украинского гражданства.
Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Педриньо может сменить гражданство и начать выступать за сборную Украины.
Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.
Утверждается, что тренерский штаб Сергея Реброва уже контактировал с 27-летним бразильцем по поводу потенциальной натурализации. В последние дни представители Педриньо работают над документами, чтобы он мог получить возможность играть за сборную Украины.
Если Педриньо получит украинское гражданство, то может быть вызван в национальную команду уже в 2026 году и помочь "сине-желтым" в полуфинальном матче плей-офф отбора чемпионата мира-2026 против Швеции, который состоится 26 марта на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия.
В случае победы над шведами сборная Украины на этой же арене в финале плей-офф 31 марта 2026 года сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.
Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.
