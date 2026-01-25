ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

Бразилец из "Шахтера" может стать игроком сборной Украины – СМИ

Педриньо близок к получению украинского гражданства.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Педриньо

Педриньо / © ФК Шахтер

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Педриньо может сменить гражданство и начать выступать за сборную Украины.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Утверждается, что тренерский штаб Сергея Реброва уже контактировал с 27-летним бразильцем по поводу потенциальной натурализации. В последние дни представители Педриньо работают над документами, чтобы он мог получить возможность играть за сборную Украины.

Если Педриньо получит украинское гражданство, то может быть вызван в национальную команду уже в 2026 году и помочь "сине-желтым" в полуфинальном матче плей-офф отбора чемпионата мира-2026 против Швеции, который состоится 26 марта на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия.

В случае победы над шведами сборная Украины на этой же арене в финале плей-офф 31 марта 2026 года сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.

Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Ранее сообщалось, что сборная Украины опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА.

Дата публикации
Количество просмотров
45
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie