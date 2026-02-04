Бразилец из "Шахтера" отреагировал на слухи о своей натурализации в сборную Украины

Педриньо / © ФК Шахтер

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Педриньо прокомментировал слухи о своей возможной натурализации для выступлений за сборную Украины.

"Если честно, я узнал это только из Интернета. Никто из тренерского штаба не говорил непосредственно со мной. Я слышал слухи через своих агентов, но ничего официального. Я проснулся удивленным всеми этими новостями. Я подожду, чтобы увидеть, действительно ли интерес существует, прежде чем принимать любое решение.

Играть на чемпионате мира – это мечта. Я всегда мечтал представлять Бразилию, но я бы сел с семьей и рассмотрел, будет ли это полезно для моего развития. Украина близка к квалификации на чемпионат мира. Если это что-то, что будет способствовать моей карьере, я тщательно это обдумаю", – приводит слова Педриньо flashscore.com.

В конце января издание ESPN сообщило, что Педриньо близок к получению украинского гражданства. Якобы тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым уже контактировал с 27-летним бразильцем по поводу потенциальной натурализации.

Отмечалось, что Ребров лично заинтересован в натурализации Педриньо, который мог бы помочь "сине-желтым" в полуфинальном матче плей-офф отбора чемпионата мира-2026 против Швеции, который состоится 26 марта на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия.

В случае победы над шведами сборная Украины на этой же арене в финале плей-офф 31 марта 2026 года сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.

Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Напомним, Педриньо перешел в "Шахтер" из "Бенфики" летом 2021 года за 18 миллионов евро. С июля 2022-го по июнь 2024-го он играл в аренде за бразильский "Атлетико Минейро".

В этом сезоне Педриньо провел 25 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забив шесть голов и сделал девять результативных передач.