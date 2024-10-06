Бразилия – Аргентина – 2:0: онлайн-видеотрансляция финала чемпионата мира-2024 по футзалу

Поединок состоится 6 октября, начало – в 18:00 по киевскому времени.

В воскресенье, 6 октября, состоится финальный матч чемпионата мира-2024 по футзалу между сборными Бразилии и Аргентины.

Команды сыграют в Ташкенте, столице Узбекистана. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

В полуфинале ЧМ-2024 по футзалу бразильцы в напряженной борьбе победили Украину (3:2), а сборная Аргентины обыграла Францию (3:2).

Добавим, что в матче за "бронзу" ЧМ-2024 по футзалу сборная Украины разбила Францию (7:1). Для "сине-желтых" это первые в истории награды Мундиаля.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча Бразилия – Аргентина.

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