Бразилия — Марокко: букмекеры сделали прогноз на матч ЧМ-2026

Сборная Бразилии / © Associated Press

Реклама

В ночь на воскресенье, 14 июня, сборная Бразилии сыграет с командой Марокко в матче первого тура группы C чемпионата мира-2026 по футболу.

Поединок состоится на стадионе "MetLife" в городе Ист-Резерфорд (штат Нью-Джерси, США) в пригороде Нью-Йорка, который также примет финал нынешнего Мундиаля. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени.

Кроме бразильцев и марокканцев, в группе C также выступают сборные Шотландии и Гаити.

Реклама

Прогноз букмекеров на матч Бразилия — Марокко

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Бразилии. На победу подопечных Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 1,63. Ничья — 4,00. Выигрыш африканской команды — 5,75.

Отметим, что сборная Марокко является полуфиналистом прошлого Мундиаля. "Селесао" же на ЧМ-2022 остановились в четвертьфинале, уступив Хорватии в серии пенальти.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Реклама

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

Новости партнеров