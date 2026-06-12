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Бразилия — Марокко: букмекеры сделали прогноз на матч ЧМ-2026
"Селесао" померяются силами с полуфиналистом прошлого Мундиаля.
В ночь на воскресенье, 14 июня, сборная Бразилии сыграет с командой Марокко в матче первого тура группы C чемпионата мира-2026 по футболу.
Поединок состоится на стадионе "MetLife" в городе Ист-Резерфорд (штат Нью-Джерси, США) в пригороде Нью-Йорка, который также примет финал нынешнего Мундиаля. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени.
Кроме бразильцев и марокканцев, в группе C также выступают сборные Шотландии и Гаити.
Прогноз букмекеров на матч Бразилия — Марокко
Фаворитом матча букмекеры считают сборную Бразилии. На победу подопечных Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 1,63. Ничья — 4,00. Выигрыш африканской команды — 5,75.
Отметим, что сборная Марокко является полуфиналистом прошлого Мундиаля. "Селесао" же на ЧМ-2022 остановились в четвертьфинале, уступив Хорватии в серии пенальти.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
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