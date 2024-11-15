Бразилия не осилила Венесуэлу в отборе на ЧМ-2026: матч закончился неожиданным конфузом (видео)

В компенсированное ко второму тайма время на стадионе внезапно включился полив газона.

Сборная Бразилии не сумела победить команду Венесуэлы в выездном матче 11-го тура квалификации на чемпионат мира-2026. Поединок в городе Матурин завершился со счетом 1:1 .

Бразильцы открыли счет в конце первого тайма – на 43-й минуте голом отличился Рафинья.

На старте второго тайма венесуэльцы восстановили паритет в противостоянии – на 46-й минуте точный удар нанес Теласко Сеговия.

На 62-й минуте Бразилия получила возможность исполнить пенальти, но Винисиус Жуниор с 11-метровой отметки не смог переиграть вратаря хозяев, после чего неточно пробил на добивании.

На 89-й минуте Венесуэла осталась в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Александер Гонсалес, однако "селесао" не воспользовались численным преимуществом и были вынуждены довольствоваться ничьей.

Закончился поединок неожиданным конфузом. В компенсированное ко второму тайма время, когда бразильцы готовились выполнить угловой в надежде вырвать победу, на стадионе неожиданно включился полив газона. Это изрядно разозлило бразильских футболистов, однако конвертировать свой гнев в забитый мяч им не удалось.

Se activaren los aspersores en ple partit de Venezuela и Brasil JAJAJAJAJAJA



¡REVIVIÓ EL FUTBOL SUDAMERICANO!

pic.twitter.com/ArVSTxVfU9 — Encuestas del Futbol Peruano (@EncuFutbolPeru) November 14, 2024

Обзор матча Венесуэла – Бразилия

После этого матча Бразилия с 17 очками занимает третье место в южноамериканском квалификационном турнире на ЧМ-2026. Венесуэла (12 баллов) идет на седьмой позиции.

Следующий поединок в отборе на ЧМ-2026 бразильцы сыграют 20 ноября дома с Уругваем. Венесуэльцы в тот же день приедут в гости к чилийцам.

Напомним, ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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