Бразилия — Норвегия: букмекеры сделали прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Бразилии по футболу / © Associated Press

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В воскресенье, 5 июля, сборные Бразилии и Норвегии встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

На текущем Мундиале сборная Бразилии заняла первое место в группе C, сыграв вничью с Марокко (1:1), а также разгромив Гаити (3:0) и Шотландию (3:0). В 1/16 финала команда Карло Анчелотти одержала волевую победу над Японией (2:1).

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Норвежцы финишировали вторыми в квартете I, разбив Ирак (4:1), одолев Сенегал (3:2) и потерпев разгромное поражение от Франции (1:4). В 1/16 финала Эрлинг Холанд и Ко обыграли Кот-д'Ивуар (2:1).

Прогноз букмекеров на матч Бразилия — Норвегия

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Бразилии. На победу "селесао" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,90. Ничья — 3,75. Выигрыш норвежцев — 4,00.

На выход бразильцев в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,43. Проход Норвегии в следующую стадию — 2,65.

Победитель пары Бразилия — Норвегия в 1/4 финала сразится с триумфатором противостояния Мексика — Англия.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Англия совершила камбэк против ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

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