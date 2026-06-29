Бразилия одержала волевую победу над Японией и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Бразилия — Япония / © Associated Press

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Сборная Бразилии обыграла команду Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Поединок на арене "NRG Stadium" в американском Хьюстоне завершился со счетом 2:1 .

Со стартового свистка бразильцы больше владели мячом и чаще били по воротам, но на 29-й минуте японцы шокировали "селесао" и открыли счет в этом противостоянии — полузащитник немецкого "Майнца" Кайшу Сано перехватил передачу Данило в центре поля, протянул мяч и точно пробил низом в левый угол.

Бразилия — Япония / © Associated Press

Бразилия — Япония / © Associated Press

После перерыва подопечные Карло Анчелотти устроили настоящий штурм ворот соперника. На 54-й минуте Матеус Кунья имел отличный шанс забить, но с близкого расстояния попал в голову защитника японцев, который стоял на линии ворот, а затем мяч срикошетил в голкипера.

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На 56-й минуте бразильцы все же сравняли счет — хавбек "Манчестер Юнайтед" Казэмиро ударом головой под перекладину замкнул подачу Габриэла с левого фланга.

Бразилия — Япония / © Associated Press

Бразилия — Япония / © Associated Press

На 58-й минуте Бразилия была очень близка к тому, чтобы выйти вперед — Винисиус Жуниор прошел нескольких соперников, после чего нанес удар в дальний угол, но вратарь японцев Дзион Судзуки спас свою команду, переведя мяч в штангу.

В компенсированное время, на 90+5-й минуте, бразильцы вырвали победу — форвард лондонского "Арсенала" Габриэл Мартинелли получил передачу от Бруно Гимараэса и с левого угла вратарской точно пробил в дальний угол.

Бразилия — Япония / © Associated Press

Бразилия — Япония / © Associated Press

Бразилия заняла первое место в группе C, сыграв вничью с Марокко (1:1), а также разгромив Гаити (3:0) и Шотландию (3:0).

Япония финишировала второй в квартете F, поделив очки с Нидерландами (2:2), разбив Тунис (4:0) и сыграв вничью со Швецией (1:1).

В 1/8 финала Бразилия сразится с победителем матча Кот-д'Ивуар — Норвегия, который состоится во вторник, 30 июня, в 20:00 по киевскому времени.

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Напомним, ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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