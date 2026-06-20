Бразилия разгромила Гаити и одержала первую победу на ЧМ-2026

Бразилия — Гаити / © Associated Press

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Сборная Бразилии разгромила команду Гаити в матче второго тура группы C чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Lincoln Financial Field" в американском городе Филадельфия завершился со счетом 3:0 .

Бразильцы могли открывать счет уже на 12-й минуте встречи, однако рефери не засчитал гол Рафиньи, зафиксировав офсайд.

На 23-й минуте "селесао" вышли вперед — защитник гаитян Ханнес Делькруа пытался выбить мяч из собственной штрафной площадки, но попал в Матеуса Кунью, от которого мяч залетел в ворота.

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Бразилия — Гаити / © Associated Press

Бразилия — Гаити / © Associated Press

На 36-й минуте подопечные Карло Анчелотти увеличили свое преимущество в счете — Кунья оформил дубль с передачи Винисиуса Жуниора.

Бразилия — Гаити / © Associated Press

Бразилия — Гаити / © Associated Press

На 40-й минуте один из лидеров бразильцев Рафинья вынужденно покинул поле, получив повреждение. Его заменил Райан.

Еще до перерыва Бразилия сделала счет разгромным — на 45+3-й минуте Винисиус Жуниор отличился в воротах соперника после заброса к левому флангу атаки, который сделал Лукас Пакета.

Бразилия — Гаити / © Associated Press

Бразилия — Гаити / © Associated Press

Для бразильцев это первая победа на ЧМ-2026. В стартовом туре команда Анчелотти сыграла вничью с Марокко (1:1), а сборная Гаити уступила Шотландии (0:1).

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В другом матче 2-го тура этого квартета Марокко с самым быстрым голом на турнире победило Шотландию — 1:0.

После двух туров Бразилия и Марокко (по 4 очка) лидируют в группе C. На третьем месте находится Шотландия (3 балла). Гаити (0) располагается на последней позиции — это первая команда, которая потеряла шансы выйти в плей-офф ЧМ-2026.

В заключительном третьем туре бразильцы сыграют с шотландцами, а гаитяне посоревнуются с марокканцами. Оба поединка состоятся 25 июня, в 01:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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