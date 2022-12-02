Бразилия резервным составом сенсационно уступила Камеруну, но выиграла свою группу ЧМ-2022

В 1/8 финала команда Тите сразится с Южной Кореей.
Сборная Бразилии сенсационно проиграла команде Камеруна в матче 3-го тура группы G чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле завершился со счетом 1:0.
Бразильцы выиграли два матча подряд на старте турнира, досрочно пробившись в плей-офф Мундиаля. Поэтому против Камеруна главный тренер "селесао" Тите решил сыграть резервным составом, а основным футболистам дать отдохнуть перед поединками на вылет.
Несмотря на очевидное преимущество над африканцами во владении мячом и количестве моментов, "желто-зеленые" так и не смогли распечатать ворота соперника. А вот за камерунцев на 90+2-й минуте забил Венсан Абубакар, который сразу же получил вторую желтую карточку и покинул поле.
В параллельном матче 3-го тура этого квартета Швейцария обыграла Сербию со счетом 2:3.
- Таким образом, Бразилия (6 очков) с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Вторую путевку в 1/8 финала завоевала Швейцария (6). Вылетели из Мундиаля Камерун (4) и Сербия (1).
- В 1/8 финала бразильцы сыграют с Южной Кореей, а швейцарцы сразятся с Португалией.
Читайте также:
Чемпионат мира по футболу 2022: группы и турнирные таблицы
Южная Корея на последних минутах вырвала победу над Португалией и пробилась в плей-офф ЧМ-2022
Уругвай за шесть минут разобрался с Ганой, но сенсационно не пробился в плей-офф ЧМ-2022