Бразилия резервным составом сенсационно уступила Камеруну, но выиграла свою группу ЧМ-2022

Сборная Бразилии сенсационно проиграла команде Камеруна в матче 3-го тура группы G чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле завершился со счетом 1:0 .

Бразильцы выиграли два матча подряд на старте турнира, досрочно пробившись в плей-офф Мундиаля. Поэтому против Камеруна главный тренер "селесао" Тите решил сыграть резервным составом, а основным футболистам дать отдохнуть перед поединками на вылет.

Несмотря на очевидное преимущество над африканцами во владении мячом и количестве моментов, "желто-зеленые" так и не смогли распечатать ворота соперника. А вот за камерунцев на 90+2-й минуте забил Венсан Абубакар, который сразу же получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В параллельном матче 3-го тура этого квартета Швейцария обыграла Сербию со счетом 2:3 .

Таким образом, Бразилия (6 очков) с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Вторую путевку в 1/8 финала завоевала Швейцария (6). Вылетели из Мундиаля Камерун (4) и Сербия (1).

В 1/8 финала бразильцы сыграют с Южной Кореей, а швейцарцы сразятся с Португалией.

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