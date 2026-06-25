Бразилия с Неймаром разгромила Шотландию и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2026

Шотландия — Бразилия / © Associated Press

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Сборная Бразилии разгромила команду Шотландии в матче заключительного третьего тура группы C чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "Hard Rock Stadium" в американском Майами завершился со счетом 0:3 .

Бразильцы открыли счет уже на 7-й минуте встречи — защитник шотландцев Скотт Маккенна допустил ужасную ошибку возле собственных ворот, а Винисиус Жуниор технично убрал голкипера соперника Ангуса Ганна и покатил мяч в пустые ворота.

Шотландия — Бразилия / © Associated Press

На 22-й минуте "селесао" могли увеличивать свое преимущество — Винисиус Жуниор обокрал защитника шотландцев Джека Хендри и пробил низом под левую штангу. Однако после проверки VAR гол был отменен — арбитр зафиксировал фол Винисиуса против Хендри во время отбора мяча.

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В компенсированное к первому тайму время, на 45+3-й минуте, Винисиус Жуниор таки оформил дубль, забив головой после подачи Бруно Гимараэса на дальнюю штангу.

Шотландия — Бразилия / © Associated Press

Шотландия — Бразилия / © Associated Press

На старте второго тайма Бразилия сделала счет разгромным — на 60-й минуте Бруно Гимараэс ворвался в чужую штрафную площадку, нашел передачей Матеуса Кунью, а тот забил в пустые ворота.

Шотландия — Бразилия / © Associated Press

Шотландия — Бразилия / © Associated Press

Отметим, что на 76-й минуте главный тренер бразильцев Карло Анчелотти выпустил на поле Неймара, который с 79 голами является лучшим бомбардиром в истории своей сборной. 34-летний форвард "Сантоса" заменил Кунью.

Для Неймара этот матч стал первым за национальную команду с 18 октября 2023 года, когда он получил тяжелую травму колена в матче отбора к ЧМ-2026 против Уругвая.

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Шотландия — Бразилия / © Associated Press

Шотландия — Бразилия / © Associated Press

В другом матче третьего тура этого квартета сборная Марокко победила Гаити со счетом 4:2.

Таким образом, Бразилия (7 очков) заняла первое место в группе C и вышла в плей-офф. Марокканцы (7 баллов) шагают в 1/16 финала со второй строчки. Шотландия (3 пункта) финишировала на третьей позиции. Сборная Гаити (0) стала последней.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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