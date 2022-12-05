Бразилия с Неймаром уничтожила Южную Корею и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Бразилии легко разобралась с Южной Кореей в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на "Стадионе 974" в Дохе завершился со счетом 4:1 .

Со старта встречи Бразилия подтвердила статус фаворита и быстро вышла вперед. На 7-й минуте Винисиус Жуниор забил ударом из пределов штрафной после прострела Рафиньи.

На 13-й минуте бразильцы удвоили свое преимущество. Ришарлисона на левом фланге штрафного сбил Йон, а Неймар, вернувшийся в стартовый состав "селесао" после травмы, уверенно реализовал пенальти.

На 29-й минуте счет стал разгромным. Ришарлисон в штрафной завершил классную передачу Тьяго Силвы ударом в левый угол мимо голкипера.

На этом команда Тите не остановилась и еще до перерыва забила четвертый мяч. На 36-й минуте Лукас Пакета из пределов штрафной в касание красиво замкнул наброс от Винисиуса Жуниора.

Во втором тайме бразильцы несколько сбавили темп. Южнокорейцы этим пользовались и отквитали один мяч. На 76-й минуте Пек Сын Хо с отскока перед чужим штрафным мощно послал мяч в правый верхний угол.

Напомним, в четвертьфинале Бразилия сразится с Хорватией, которая в своем матче 1/8 финала в серии пенальти победила Японию.

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