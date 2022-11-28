Бразилия – Швейцария: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

После удачного старта на турнире "селесао" и "крестоносцы" сразятся за лидерство в квартете.

В понедельник, 28 ноября, в матче 2-го тура группы G чемпионата мира-2022 по футболу сборная Бразилии сыграет со Швейцарией.

Поединок будет принимать стадион 974 в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

В другом матче 2-го тура этого квартета сильнейшего будут определять Камерун и Сербия. Свой поединок они также проведут 28 ноября, но раньше – в 12:00 по киевскому времени.

Отметим, что в первом туре Бразилия победила Сербию (2:0), а Швейцария минимально обыграла Камерун (1:0).

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Где смотреть матч Бразилия – Швейцария

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Также будет доступна прямая радиотрансляция игры в эфире Радио Проминь.

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Прогнозы букмекеров на матч Бразилия – Швейцария

Очевидным фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают Бразилию. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1,50. Ничья – 4,45. Триумф швейцарцев оценивается в 7,50.

В матчах заключительного тура группы G, которые состоятся 2 декабря, Бразилия сыграет с Камеруном, а Швейцария сразится с Сербией.

В плей-офф (1/8 финала) из группы выйдут две лучшие команды.

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