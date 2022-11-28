Бразилия в концовке дожала Швейцарию и оформила выход в плей-офф ЧМ-2022 (видео)

Сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии в матче 2-го тура группы G чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок в Дохе завершился со счетом 1:0 .

Первый тайм прошел при небольшом количестве голевых моментов, а вот после перерыва подопечные Тите добавили, что в итоге принесло свои плоды.

На 64-й минуте Винисиус Жуниор вышел на свидание с голкипером швейцарцев и забил ударом в дальний угол, однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда.

И все же бразильцы добились желаемого. На 83-й минуте Казэмиро получил пас от Родриго и внешней стороной стопы пробил в дальний угол. Этот гол стал победным.

Обзор матча

Отметим, что в первом туре Бразилия победила Сербию (2:0), а Швейцария минимально обыграла Камерун (1:0).

В другом матче 2-го тура этого квартета Камерун и Сербия расписали результативную ничью – 3:3.

– 3:3. После двух туров Бразилия с 6 очками возглавляет группу и досрочно вышла в плей-офф. Швейцария идет второй, имея 3 балла. Камерун и Сербия набрали по одному пункту.

В матчах заключительного тура группы G, которые состоятся 2 декабря, Бразилия сыграет с Камеруном, а Швейцария сразится с Сербией. В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.

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