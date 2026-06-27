Бразилия — Япония: букмекеры сделали прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Бразилии / © Associated Press

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В понедельник, 29 июня, сборные Бразилии и Японии встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "NRG Stadium" в американском Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Бразилия заняла первое место в группе C, сыграв вничью с Марокко (1:1), а также разгромив Гаити (3:0) и Шотландию (3:0).

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Япония финишировала второй в квартете F, поделив очки с Нидерландами (2:2), разбив Тунис (4:0) и сыграв вничью со Швецией (1:1).

Прогноз букмекеров на матч Бразилия — Япония

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Бразилии, на победу которой в основное время можно поставить с коэффициентом 1,69. Ничья — 4,00. Выигрыш японцев — 5,00.

На выход "селесао" в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,32. Проход японцев в следующую стадию — 3,15.

Победитель пары Бразилия — Япония в 1/8 финала сразится с триумфатором противостояния Кот-д'Ивуар — Норвегия.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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