Бразилия – Южная Корея: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Фаворит нынешнего Мундиаля проверит на прочность одну из главных сенсаций турнира.

В понедельник, 5 декабря, в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Бразилии сыграет с Южной Кореей.

Поединок состоится на "Стадионе 974" в Дохе. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Бразильцы досрочно вышли в плей-офф после двух побед на старте турнира – команда Тите нанесла поражение сербам (2:0) и швейцарцам (1:0). Сенсационное поражение в последнем туре от Камеруна (1:0) не помешало "селесао" занять первое место в группе.

Южная Корея начала Мундиаль ничьей с Уругваем (0:0), после чего уступила Гане (2:3). Неожиданная победа над Португалией в заключительном туре вывела азиатов в плейоф со второй ступеньки.

Где смотреть матч Бразилия – Южная Корея

На территории Украины поединок в прямой трансляции будет эксклюзивно транслировать видеосервис MEGOGO.

Прямую радиотрансляцию встречи можно слушать на Радио Проминь. Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия – Южная Корея будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Бразилия – Южная Корея

Абсолютным фаворитом предстоящего поединка ожидаемо является команда Бразилии. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1,30. Ничья – 5,60. Вероятность успеха южнокорейцев после двух таймов игры оценивается коэффициентом 12,50.

На проход бразильцев в 1/4 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,12. Итоговый триумф Южной Кореи – 6,90.

Добавим, что в четвертьфинале победитель пары Бразилия – Южная Корея сразится с сильнейшим в дуэли Япония – Хорватия, которые свой матч 1/8 финала проведут также 5 декабря, но в 17:00 по киевскому времени.

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