Бразилия – Южная Корея: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022

Текстовый репортаж поединка 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Южной Кореи.

В понедельник, 5 декабря, в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Бразилии сыграет с Южной Кореей.

Поединок состоится на "Стадионе 974" в Дохе. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Бразильцы досрочно вышли в плей-офф после двух побед на старте турнира – команда Тите нанесла поражение сербам (2:0) и швейцарцам (1:0). Сенсационное поражение в последнем туре от Камеруна (1:0) не помешало "селесао" занять первое место в группе.

в последнем туре от Камеруна (1:0) не помешало "селесао" занять первое место в группе. Южная Корея начала Мундиаль ничьей с Уругваем (0:0), после чего уступила Гане (2:3). Неожиданная победа над Португалией в заключительном туре вывела азиатов в плей-офф со второй строчки.

В четвертьфинале победитель пары Бразилия – Южная Корея сразится с сильнейшим в дуэли Япония – Хорватия, которые свой матч 1/8 финала проведут также 5 декабря, но в 17:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между бразильцами и южнокорейцами.