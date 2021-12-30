Бразильский боец уничтожил соперника за 10 секунд: видео яркого нокаута

Коста одержал эффектную победу.

Чрезвычайно быстрым нокаутом завершился поединок между бразильскими бойцами смешанных единоборств Кайке Костой и Даниелом Алвесом, состоявшемся накануне, 28 декабря, на турнире JF – Jungle Fight 104 в Сан-Паулу.

Косте хватило на победу всего 10 секунд. Он быстро начал свою атаку, прижал Алвеса к сетке и нанес град ударов. Даниэль потерял равновесие и упал, а рефери поспешил зафиксировать досрочную победу Косты и остановил бой, чтобы Даниэль не получил тяжелых травм.

My Лорд. 10 second KO by Caique Costa в JF co-main. LIT him up #Jungle104 pic.twitter.com/MmbbUtoF9z — caposa (@Grabaka_Hitman) December 29, 2021

Для 28-летнего Косты этот триумф стал 12-м в профи-карьере при одном поражении.

Алвес проиграл второй поединок в смешанных единоборствах. В его активе пять выигрышных противостояний.

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