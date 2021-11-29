Бразильский легионер "Шахтера" заинтересовал соперника "горняков" в Лиге чемпионов — СМИ

Интер нашел замену Дензелу Думфрису.
Защитник донецкого "Шахтера" Додо может усилить действующего чемпиона Италии — "Интер".
Об этом сообщает InterLive.
Отмечается, что "Интер" недоволен выступлением правого защитника Дензела Думфриса в этом сезоне и планирует подписать нового игрока на эту позицию, а после победы над "Шахтером" в Лиге чемпионов заинтересовался защитником "горняков".
"Шахтер" намерен получить за Додо не менее 25 миллионов евро. Контракт бразильца с донецким клубом истекает летом 2025 года.
- В этом сезоне Додо провел 23 матча за Шахтер во всех турнирах, отличившись четырьмя результативными передачами.
- "Интер" после 14 сыгранных туров замыкает тройку лидеров итальянской Серии А.
- "Шахтер" занимает вторую позицию в УПЛ, имея 41 очко в активе.
- В Лиге чемпионов после 5 туров группового раунда "нерадзурри" занимают второе место в группе D, в которой выступает донецкий "Шахтер".
Читайте также:
Похитили золото, драгоценности и дорогой автомобиль: звездного футболиста ограбили во время матча
Еврокубковый участник УПЛ назначил главного тренера
Тренер клуба УПЛ о ситуации в команде: у многих игроков завершаются контракты, но надеюсь, что все будет хорошо, и она будет жить