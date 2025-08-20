Бразильский вратарь побил мировой рекорд по количеству сыгранных матчей

Фабио Лопес / © Associated Press

Реклама

Вратарь "Флуминенсе" Фабио Лопес стал абсолютным рекордсменом по количеству сыгранных матчей за всю историю футбола.

Поединок с колумбийской "Америкой" в 1/8 финала Кубка Южной Америки стал для 44-летнего бразильского голкипера 1391-м в карьере.

Он побил рекорд бывшего вратаря сборной Англии Питера Шилтона, который за свою карьеру провел 1390 матчей.

Реклама

На третьем месте находится легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду, который в 40 лет продолжает выступления за саудовский "Аль-Наср" и сборную Португалии. На его счету 1283 игры.

По данным Globo, Фабио Лопес провел: 976 матчей за "Крузейро", 235 – за "Флуминенсе", 150 – за "Васко да Гама" и 30 – за "Униан Бандейранте".

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной после девяти лет романа.