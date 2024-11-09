"Брентфорд" с Ярмолюком одержал волевую победу над "Борнмутом" с Забарным в АПЛ (видео)

"Брентфорд" Егора Ярмолюка обыграл "Борнмут" Ильи Забарного в домашнем матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Встреча завершилась со счетом 3:2 .

На 17-й минуте гостей вывел вперед Эванилсон, но на перерыв команды отправились при паритете в счете, ведь на 27-й минуте в составе "пчел" голом отличился Йоан Висса.

После перерыва "вишни" во второй раз в этом матче вышли вперед – на 49-й минуте забил Джастин Клюйверт.

Однако "Брентфорд" ответил своими двумя голами – на 50-й минуте счет сравнял Миккель Дамсгор, а через восемь минут Висса забил решающий мяч, оформив дубль.

Украинский защитник Забарный отыграл полный матч за "Борнмут", получив на 89-й минуте желтую карточку. Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных "Брентфорда" и вышел на поле на замену на 80-й минуте.

Обзор матча "Брентфорд" – "Борнмут"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Брентфорд" (16 очков) поднялся на десятое место в АПЛ. "Борнмут" (15 баллов) опустился на 11-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Англии, запланированном уже после международной паузы, команда Ярмолюка 23 ноября на выезде сыграет с "Эвертоном", а клуб Забарного в тот же день примет "Брайтон".

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