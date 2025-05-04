"Брентфорд" с Ярмолюком одолел "Манчестер Юнайтед" в сверхрезультативном матче АПЛ (видео)

Егор Ярмолюк / © Associated Press

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"Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка одолел "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Лондоне завершился со счетом 4:3 .

"Красные дьяволы" открыли счет в начале встречи – отличился Мейсон Маунт.

На это "пчелы" ответили 4 голами. Сначала мяч в свои ворота срезал защитник "манкунианцев" Люк Шоу, а затем в составе хозяев дубль оформил Кевин Шаде и точный удар нанес Йоан Висса.

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Подопечные Рубена Аморима попытались спастись от поражения благодаря голам Алехандро Гарначо и Амада Диалло, но этого оказалось мало.

Отметим, что Ярмолюк вышел в стартовом составе "Брентфорда" и провел на поле 68 минут, после чего его заменил Матиас Йенсен. Результативными действиями 21-летний украинец не отличился.

Обзор матча "Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Брентфорд" с 52 очками поднялся на девятое место в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" остался на 15-й позиции.

В следующем туре АПЛ команда Ярмолюка 10 мая на выезде сыграет с "Ипсвичем", а "красные дьяволы" днем позже примут "Вест Хэм".