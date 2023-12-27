"Брентфорд" с Ярмолюком потерпел разгромное поражение в 19-м туре АПЛ (видео)

Команда украинца проиграла четвертый матч подряд в чемпионате Англии.

"Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка дома разгромно уступил "Вулверхэмптону" в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок в Лондоне завершился со счетом 1:4 .

Гости вышли вперед на 13-й минуте усилиями Марио Лемины, а уже через минуту Хван Хи Чхан удвоил преимущество "волков".

На 16-й минуте Йоан Висса сократил отставание хозяев. Однако в середине первого тайма команда Гэри О'Нила вернула себе гандикап в два мяча – на 28-й минуте Хван Хи Чхан оформил дубль.

Во втором тайме "Вулверхэмптон" сделал счет разгромным – на 79-й минуте точку в этом поединке поставил Жан-Рикнер Бельгард.

Отметим, что Ярмолюк вышел в стартовом составе "Брентфорда". 19-летний украинец был заменен сразу после перерыва.

Обзор матча "Брентфорд" – "Вулверхэмптон"

Таким образом, "Брентфорд" потерпел четвертое поражение подряд в АПЛ. "Пчелы" с 19 очками занимают 14-е место в чемпионате Англии. "Вулверхэмптон" (25 баллов) поднялся на 11-ю позицию.

В следующем туре команда Ярмолюка 30 декабря на выезде сыграет с "Кристал Пэлас", а "Вулверхэмптон" в тот же день примет "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко.

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