"Брентфорд" с Ярмолюком уничтожил "Лутон" и отдалился от зоны вылета АПЛ (видео)

Украинец вышел на поле на 83-й минуте.

"Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка на выезде разгромил "Лутон" в матче 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:5 .

В первом тайме "пчелы" обеспечили себе комфортное преимущество – дубль оформил Йоан Висса, отличившись на 24-й и 45+1-й минутах.

После перерыва гости довели дело до разгрома. На 62-й минуте гол забил Итан Пиннок, а еще через две минуты точный удар нанес Кин Льюис-Поттер.

На 86-й минуте Кевин Шаде отправил пятый мяч в ворота "шляпников". Хозяева сумели ответить лишь голом престижа, автором которого на 90+2-й минуте стал Люк Берри.

Ярмолюк начал матч на скамейке запасных "Брентфорда" и вышел на поле на 83-й минуте, заменив Матиаса Йенсена.

Обзор матча "Лутон" – "Брентфорд"

"Брентфорд" (35 очков) поднялся на 14-е место в АПЛ. "Лутон" (25 баллов) остался в зоне вылета, на 18-й позиции.

В следующем туре команда Ярмолюка 27 апреля на выезде сыграет с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко, а дебютант элитного дивизиона в этот же день в гостях встретится с "Вулверхэмптоном".

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