"Брентфорд" с Ярмолюком в меньшинстве проиграл аутсайдеру АПЛ (видео)

Удаление на самом старте встречи поставило команду украинца в затруднительное положение.

"Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка на выезде уступил "Бернли" в матче 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Терф Мур" в Бернли завершился со счетом 2:1 .

Уже на 9-й минуте встречи "пчелы" остались в меньшинстве – защитник команды Серхио Регилон за фол получил прямую красную карточку. Тем временем Якоб Бруун Ларсен реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед.

На старте второго тайма подопечные Венсана Компани упрочили свое преимущество в счете. На 62-й минуте точный удар нанес Давид Датро Фофана.

Под занавес матча "Брентфорду" даже в меньшинстве удалось сократить отставание – на 83-й минуте гол забил Кристофер Айер. Однако спастись от поражения гости уже не смогли.

Ярмолюк начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле на замену на 59-й минуте. Для 20-летнего украинца это был 17-й поединок в этом сезоне АПЛ.

Обзор матча "Бернли" – "Брентфорд"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Брентфорд" (26 очков) остался на 15-м месте в АПЛ. "Бернли" (17 баллов) занимает предпоследнюю, 19 позицию.

В следующем туре чемпионата Англии, после международной паузы, команда Ярмолюка 30 марта примет "Манчестер Юнайтед", а подопечные Компани в тот же день на выезде сыграют против "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика.

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