"Брентфорд" с Ярмолюком вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги, "Борнмут" без Забарного вылетел

"Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка на выезде одолел "Колчестер" ( 0:1 ) в матче 1/32 финала Кубка английской лиги, а "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного в гостях проиграл "Вест Хэму" ( 1:0 ).

Победу над клубом четвертого по силе английского дивизиона "Брентфорду" принес точный удар Кина Льюиса-Поттера в конце первого тайма.

Ярмолюк вышел в стартовом составе "пчел" и отыграл весь матч. Для 20-летнего украинца это дебютное появление на поле в этом сезоне.

В другом поединке "Вест Хэм" обыграл "Борнмут" благодаря голу Джеррода Боуэна на 88-й минуте встречи.

Забарный провел весь матч на скамейке для запасных. 21-летний украинец получил отдых, поскольку выходил на поле со старта в первых двух турах АПЛ.

Ранее сообщалось, что ассист Виталия Миколенко помог "Эвертону" одержать разгромную победу в матче 1/32 финала Кубка английской лиги.

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