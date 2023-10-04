Брейдаблик – Заря: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Луганский клуб проведет свой второй поединок в групповом раунде третьего по рангу евротурнира.

В четверг, 5 октября, луганская "Заря" сыграет с исландским "Брейдабликом" в матче 2-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Копавогсвьоллур" в городе Коупавогюр. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В другом матче второго тура группы B бельгийский "Гент" примет израильский "Маккаби" Тель-Авив. Эта игра также состоится 5 октября, в 19:45 по киевскому времени.

Добавим, что в стартовом туре третьего по престижности еврокубка "Заря" вырвала ничью у "Гента" (1:1), а "Маккаби" Тель-Авив на собственном поле обыграл "Брейдаблик" (3:2).

Где смотреть матч Брейдаблик – Заря

На территории Украины поединок "Зари" против "Брейдаблика" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Брейдаблик – Заря

Букмекеры считают фаворитом грядущего поединка украинский клуб. На победу луганчан можно поставить с коэффициентом 2,31. Ничья – 3,80. Выигрыш исландского коллектива – 3,00.

Матчи третьего тура группового раунда Лиги конференций состоятся 26 октября: "Маккаби" Тель-Авив – "Заря", "Гент" – "Брейдаблик".

Напомним, победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

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