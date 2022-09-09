Британия в трауре: все матчи ближайшего тура АПЛ перенесены из-за смерти королевы Елизаветы II

Все матчи 7-го тура английской Премьер-лиги перенесены на неопределенный срок из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

"На утреннем собрании клубы Премьер-лиги почтили память Ее Величества королевы Елизаветы II. Чтобы отметить ее выдающуюся жизнь и вклад в развитие страны, а также в знак уважения, матчи АПЛ этого уик-энда будут перенесены, включая игру в понедельник вечером. Обновленная информация о матчах будет предоставлена позже", - говорится в официальном заявлении лиги.

После шести туров в таблице АПЛ единолично лидирует Арсенал, который имеет 15 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", в чьем активе по 14 баллов.

Напомним, Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. Она была одной из монархов, правивших дольше всего в истории. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года, в день смерти ее дорогого отца короля Георга VI, и правила долгих 70 лет. Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве. Это была первая коронация британского монарха, которую транслировали на телевидении.

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