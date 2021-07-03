Британская телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с грязным пятном

Кейт Гарравет в программе "Доброе утро, Британия" негативно высказалась по форме в присутствии посла Вадима Пристайко.

Британская телеведущая Кейт Гарравет в программе "Доброе утро, Британия" негативно высказалась относительно футбольной формы украинской сборной.

Об инциденте на телевидении Великой Британии сообщило издание Daily Star.

Кейт Гарравет сравнила карту на футболке сборной с грязным пятном. Она сделала это в присутствии украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко. Дипломат пригласили в студию, чтобы обсудить матч 1/4 финала Евро-2020 между Англией и Украиной.

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"Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она еще не очень грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну вы понимаете, о чем я, ну почти похоже немного", — сказала телеведущая.

Кроме того, Гарревей спросила Пристайко, не является ли политическим решение размещения карты на футболке сборной. Посол не прокомментировал ее слова о "грязном пятне". Зато на вопрос о карте ответил, что это не политический шаг, а желание объединить всю нацию во время масштабного турнира. Дипломат отметил, что национальная сборная впервые поднялась на такую высокую ступень во время Чемпионата Европы.

К слову, высказывания Кейт Гарравет возмутило телезрителей. Они не скрывали своего возмущения на ее странице в Twitter:

"Что она только что сказала?"

"Кейт такая грубая"

"Могли бы вы представить шум, если бы Морган сказал украинскому послу, что его страна выглядит как пятно на рубашке?"

Как сообщалось, сборная Украины обыграла национальную команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира. Основное время встречи на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго завершился со счетом 1: 1. В овертайме победу нашей команде принес Артем Довбик. Сборная уже в субботу, 3 июля, сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Начало футбольного матча в 22:00.

Напомним

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессору: в российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины.

новую экипировку сборной Украины. УЕФА заявил , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020. Впрочем, впоследствии УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать из нее надпись "Героям слава"

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