Британская телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с грязным пятном

Кейт Гарравет в программе "Доброе утро, Британия" негативно высказалась по форме в присутствии посла Вадима Пристайко.
Британская телеведущая Кейт Гарравет в программе "Доброе утро, Британия" негативно высказалась относительно футбольной формы украинской сборной.
Об инциденте на телевидении Великой Британии сообщило издание Daily Star.
Кейт Гарравет сравнила карту на футболке сборной с грязным пятном. Она сделала это в присутствии украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко. Дипломат пригласили в студию, чтобы обсудить матч 1/4 финала Евро-2020 между Англией и Украиной.
"Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она еще не очень грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну вы понимаете, о чем я, ну почти похоже немного", — сказала телеведущая.
Кроме того, Гарревей спросила Пристайко, не является ли политическим решение размещения карты на футболке сборной. Посол не прокомментировал ее слова о "грязном пятне". Зато на вопрос о карте ответил, что это не политический шаг, а желание объединить всю нацию во время масштабного турнира. Дипломат отметил, что национальная сборная впервые поднялась на такую высокую ступень во время Чемпионата Европы.
К слову, высказывания Кейт Гарравет возмутило телезрителей. Они не скрывали своего возмущения на ее странице в Twitter:
- "Что она только что сказала?"
- "Кейт такая грубая"
- "Могли бы вы представить шум, если бы Морган сказал украинскому послу, что его страна выглядит как пятно на рубашке?"
Как сообщалось, сборная Украины обыграла национальную команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира. Основное время встречи на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго завершился со счетом 1: 1. В овертайме победу нашей команде принес Артем Довбик. Сборная уже в субботу, 3 июля, сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Начало футбольного матча в 22:00.
Напомним
- Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессору: в российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины.
- УЕФА заявил, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.
- Впрочем, впоследствии УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать из нее надпись "Героям слава"